خلية الاعلام تعلن مقتل منتسب واصابة اربعة بعد تعرضهم لاطلاق نار بساحة المظفر

2019/10/08 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن مقتل منتسب واصابة اربعة اثر تعرضهم لاطلاق نار في ساحة المظفر ببغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "خلال تأمين الحماية للمجلس البلدي والمحكمة والمتظاهرين قرب ساحة المظفر من خلال قوة غير مسلحة تابعة لحماية المنشآت وأثناء تواجدها قرب المتظاهرين تعرضت الى إطلاق نار كثيف أدى الى استشهاد احد المنتسبين من عناصرها وجرح اربعة اخرين بينهم ضابطين إثنين".

واضافت ان "القوة لم ترد على النار بالمثل منعا من التصعيد الذي قد يقود إلى مزيد من الضحايا"، مشيرة الى "أهمية الحفاظ على سلمية التظاهر وتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة".

وتابعت ان "قواتنا الامنية ستتعامل مع اي مسلح يستهدفها ويعرض حياة المتظاهرين للخطر وفق القانون".

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