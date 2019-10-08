2019/10/08 | 11:30

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العمليات المشتركة تعلن استشهاد واصابة 5 منتسبين في ساحة مظفر بمدي

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العمليات المشتركة تعلن استشهاد واصابة 5 منتسبين في ساحة مظفر بمدينة الصدر

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