مجلس الديوانية يتعهد بمحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين.. بعد التحقيقات

2019/10/08 | 11:30

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بغداد اليوم- الديوانية

تعهد مجلس محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بمحاسبة أي قائد أمني في المحافظة يثبت إصداره أوامر بفتح النار على المشاركين في التظاهرات الأخيرة، فيما أشار إلى انتظاره نتائج التحقيق في هذا الشأن.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس غانم مكلد الجبوري لـ(بغداد اليوم)، إن مجلسه عقد اجتماعا أمنيا بحضور المحافظ زهير علي الشعلان وقادة أمنين بينهم قائد شرطة الديوانية لمناقشة الأوضاع الأمنية في المدينة و"استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين" مؤخراً، لكن "دون معرفة الجهة التي أطلقت النار على المتظاهرين، حتى الآن".

ونقل الجبوري عن قادة أمنيين قولهم خلال الاجتماع، إن "جهات فيها مندسين هي من أطلق النار"، مشيراً إلى أن مجلس الديوانية ينتظر نتائج التحقيقات في هذا الشأن "وبعدها يكون القرار للقضاء".

وأضاف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية، أن "واجب القوات الأمنية حفظ الامن والممتلكات العامة، إلا أن استخدام القوة بهذه الطريقة التي أدت إلى استشهاد متظاهرين من أبناء المحافظة أمر مرفوض ويجب الوقوف عنده ومحاسبة من قاموا به"، معلقاً على إمكانية إقالة قائد شرطة المحافظة، بالقول: "الموضوع لن يمر دون معاقبة أي شخص خرق القانون" بعد ظهور نتائج التحقيقات.

وشهدت محافظة الديوانية إلى جانب عدة محافظات أخرى بينها العاصمة بغداد، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وعنصر أمن وإصابة الآلاف، وفي الديوانية وحدها، قُتل 6 من جانب المتظاهرين وعنصريين من الأجهزة الأمنية.

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