ايزيدية أرمينيا، ماذا تعرف عنهم ؟

2019/10/08 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ حسام الشاعر يعتبر الايزيديون في جمهورية أرمينيا، المجتمع الثاني بعد المجتمع الارمني المسيحي ويتوزعون في عدة قرى ومدن في الجمهورية إهمها العاصمة “يريفان” والقسم الاكبر منهم في مدينة شاميران وقراها.في آخر احصائية لعدد الايزيديين في الجمهورية الأرمنية قدر عددهم في العاصمة والمناطق الأخرى ما بين 50 إلى 60 الف شخص …

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