الدولار يستقر واليوان يرتفع وسط حذر قبيل محادثات التجارة

2019/10/08 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي الدولار دعما يوم الثلاثاء فيما يترقب مستثمرون نتيجة محادثات التجارة الصينية الأمريكية المهمة في واشنطن ويتوخى كثيرون منهم الحذر إذ لم يبد أي جانب دلائل على تقديم تنازلات خلال المفاوضات.

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