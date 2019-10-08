مقتل 7 ارهابيين وتدمير انفاق واوكار في كركوك

2019/10/08 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، قتل 7 ارهابيين وتدمير انفاق واوكار في داقوق بمحافظة كركوك.

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