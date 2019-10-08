امانة بغداد تعد خطة خدمية تزامنا مع زيارة الاربعين

2019/10/08 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، إعداد خطة خدمية تزامناً مع زيارة الأربعين الخاصة باستشهاد الامام الحسين عليه السلام وضمن الحدود البلدية التابعة للامانة".

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