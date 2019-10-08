2019/10/08 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، مساء الاثنين، إن طهران “تعارض” عملية عسكرية في سوريا، وفق ما جاء في بيان رسمي.ودعا وزير الخارجية الإيراني خلال مكالمة هاتفية مع تشاوش أوغلو إلى “احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها الوطنية وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار والأمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلاف إيراني تركي بسبب عملية شرق الفرات في سوريا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف إيراني تركي بسبب عملية شرق الفرات في سوريا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاف إيراني تركي بسبب عملية شرق الفرات في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).