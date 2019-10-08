2019/10/08 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 7 ارهابيين وتدمير اوكار لهم في داقوق بكركوك.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي نفذت واجبا في منطقة داقوق بمحافظة كركوك”.واضافت “أسفر عن قتل (٧) ارهابيين وتدمير عدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 7 ارهابيين بعملية امنية في داقوق وكالة خطوة برس.

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