حملة إعتقالات واسعة في ذي قار

2019/10/08 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قاركشف ناشطون في تظاهرات الناصرية، اليوم عن قيام الاجهزة الأمنية في المحافظة، بقيادة حملة اعتقالات كبرى على الشباب المتظاهرين في المحافظة.

و ذكر الناشطون لـ”كلكامش برس”، بأن “الاعتقالات قد كانت عشوائية طالت أغلب الشباب المتواجدون في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، حيث كانت الاعتقالات قد انطلقت منذ يوم أمس الاحد، ولحد هذه اللحظة تجري الحملة على الشباب المشاركين والناشطين في تلك التظاهرات”.

وأوضح الناشطون، بأن “قسم من المعتقلين قد تم ارسالهم الى بغداد فيما تحول البعض الاخر الى قيادة عمليات الرافدين في قاعدة الامام علي الجوية في المحافظة”.

وشهدت ذي قار على المدى الأيام الماضية احتجاجات عنيفة احرقت من خلالها أغلب مقرات الأحزاب في المحافظة، فيما سقط العشرات من المحتجين والقوات الأمنية على حدا سواء.

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