2019/10/08 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات تعلن البدء باستلام قوائم المرشحين للاحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات المحلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تعلن البدء باستلام قوائم المرشحين للاحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات المحلية وكالة خطوة برس.

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