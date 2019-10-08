2019/10/08 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حين يقصر وقت النهار وتحتجب الشمس في أغلب أوقات فصليّ الخريف والشتاء يقل إنتاج فيتامين “د” بالجسم، لكن يمكنك تعويض هذا النقص من خلال هذه الأطعمة.وفيتامين د (D) من الفيتامينات القابلة للذوبان بالدهون، ويساعد جسمنا على امتصاص الكالسيوم المهم في الحفاظ على قوة العظام والأسنان وتعزيز نظام المناعة.وغالباً ما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حارب نقص الفيتامين “د” في الخريف بهذه الأطعمة! المركز الخبري الوطني.

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