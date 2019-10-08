الأكراد أمام الحقيقة الأمريكية

2019/10/08 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نخصص الجزء الأكبر من جولتنا في الصحافة لهذا اليوم للحدث الأبرز الذي تصدر كافة الصحف العالمية اليوم والمتعلق بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب بعض قواته من الشمال السوري لتمهد لهجوم تركي وشيك ضد الأكراد.



كما نتناول أيضا آخر تطورات الوضع في العراق.





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