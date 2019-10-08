كاظم حبيب - خطاب المُستعمِر الإيراني الجديد للعراق وسوريا ولبنان!!!

2019/10/08 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب لم أبتعد عن الحقيقة حين قلت بأن العراق الراهن، الدولة العراقية الهشة، النظام السياسي الطائفي الفاسد، الأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية الفاسدة، قد سقطت كلها تحت النير الإيراني، إنها شبه مستعمرة لإيران، يتحكم بها الولي الفقيه كما يشاء ويرغب.ولم يبتعد رئيس جمهورية إيران حسن روحاني عن الحقيقة حين خطب متحدياً العالم كله، ومنه دول الغرب والشرق مؤكداً نفوذ إيران الفعلي وتدخلها المباشر في شؤون وأحداث ......

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