المفوضية تبدأ بتسلم قوائم المرشحين للمشاركة في الانتخابات المحلية

2019/10/08 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، البدء باستلام قوائم المرشحين للمشاركة بالانتخابات المحلية.

وقال رئيس الادارة الانتخابية احمد رحيم بشارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان " مفوضية الانتخابات بدأت باستلام قوائم مرشحي الاحزاب والتحالفات الانتخابية والقوائم المفردة (المرشحين المستقلين) المجازة من قبل دائرة الاحزاب ، الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام ٢٠٢٠".

ودعا بشارة، الاحزاب والتحالفات الانتخابية، الى "تسليم قوائم مرشحيها اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٠١٩/١٠/٨ ولغاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/٥".

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