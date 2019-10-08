مجهولون يقتلون شابة ويقتلعون عينها في ديالى

2019/10/08 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بالعثور على امرأة مقتولة بجسم صلب شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إنه "تم العثور على جثة لشابة يقدر عمرها بـ20 عاما، قتلت ضربا بجسم صلب على الرأس وتم إقتلاع احدى عينيها ومرمية على مبزل قرب منطقة الحديد شمال غرب مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "الجثة مجهولة الهوية وتم نقلها للطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق موسع بالحادث".

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