مجلس ذي قار يعقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المحتجين وأحداث التظاهرات

2019/10/08 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قاريناقش مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بجلسته الطارئة، أحداث التظاهرات في المحافظة ومطالب المحتجين.

وقال عضو المجلس، سعد البدري، لـ”كلكامش برس”، بأن “مجلس المحافظة يناقش اليوم بجلسته الطارئة مطالب المحتجين وأحداث التظاهرات التي حصلت في المحافظة على مدى الايام الماضية”.

وأوضح البدري، بأن “الجلسة ستناقش أيضا كل التفاصيل المتعلقة بما حدث في ذي قار، وسيكون هناك قرار وتوصيات يخرج بها مجلس المحافظة بنتيجته اجتماعه اليوم”.

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