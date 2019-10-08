أسهم أوروبا ترتفع صباحا بفضل بيانات ألمانية إيجابية وإيرباص

2019/10/08 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء بفضل مكاسب أسهم إيرباص وبيانات تظهر نموا مفاجئا للإنتاج الصناعي في ألمانيا بينما يسود الحذر قبل محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

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