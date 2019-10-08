2019/10/08 | 12:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت شركة سما الغربية، الثلاثاء، استمرارها ببيع السيارات بنظام النقد والتقسيط لجميع الزبائن".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سما الغربية : بيوايدي بغداد F3 تحقق أحلامك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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