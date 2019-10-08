رئيس الادارة الانتخابية: البدء باستلام قوائم المرشحين للاحزاب السياسية والقوائم المفردة للمشاركة في الانتخابات المحلية

2019/10/08 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، البدء باستلام قوائم المرشحين للاحزاب السياسية والقوائم المفردة للمشاركة بالانتخابات المحلية المقبلة.

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