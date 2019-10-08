وسط انتشارٍ أمني.. الحكومة العراقية تُعيد فتح الخضراء

2019/10/08 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أعادت قوات الأمن العراقية، صباح اليوم الأربعاء، فتح #المنطقة_الخضراء، وسط انتشار أمني كثيف مع تواجد قوات #مكافحة_الإرهاب، وذلك بعد أيامٍ من إغلاقها، بسبب #التظاهرات_الشعبية التي حاولت دخولها.[…]

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