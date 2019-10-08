أمانة بغداد تعلن عن إعداد خطة خدمية تزامناً مع زيارة الأربعين

2019/10/08 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد عن إعداد خطة خدمية تزامناً مع زيارة الأربعين الخاصة باستشهاد الامام الحسين “عليه السلام” وضمن الحدود البلدية التابعة للأمانة.

وقالت الامانة في بيان إن ملاكاتها قامت بإعداد خطة خدمية ستنطلق خلال الايام القليلة المقبلة تتضمن تقسيم القاطع البلدي الى عدة محاور وبمشاركة الجهد البشري والآلي والذي سيعمل بنوبات عمل مختلفة ستستمر على مدار الساعة لمواكبة حركة الزائرين ومحاور المسير المحددة.

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