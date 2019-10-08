المفوضية تعلن البدء باستلام قوائم مرشحي الاحزاب للانتخابات المحلية المقبلة

2019/10/08 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

أعلن رئيس الادارة الانتخابية احمد رحيم بشارة عن بدء مفوضية الانتخابات باستلام قوائم مرشحي الاحزاب والتحالفات الانتخابية والقوائم المفردة المجازة من قبل دائرة الاحزاب ، الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام ٢٠٢٠ .

ودعا بشارة ،حسب بيان للمفوضية ، الاحزاب والتحالفات الانتخابية لتسليم قوائم مرشحيها اعتباراً من اليوم ولغاية يوم ٢٠١٩/١١/٥ .

ومن المقرر ان تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في نيسان ٢٠٢٠.

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