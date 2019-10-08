مكافحة الارهاب يقتل سبعة ارهابيين في كركوك

2019/10/08 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن تمكن جهاز مكافحة الارهاب من قتل سبعة ارهابيين في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي نفذت واجبا في منطقة داقوق بمحافظة كركوك”.واضافت ان “الواجب اسفر عن قتل (٧) ارهابيين

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