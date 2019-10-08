منظمة هولندية تقدّم عرضاً للعراق لمساعدة مجتمعات ما بعد الصراع

2019/10/08 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدّمت مستشارة شؤون التنمية الدولية في منظمة SPARK الهولندية Beatrice Maneshi، للسفير العراقي في لاهاي هشام العلوي عرضاً لمساعدة "المجتمعات ما بعد الصراع".

وذكر بيان للخارجية العراقية تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "العلوي استقبل اليوم، مستشارة شؤون التنمية الدولية في منظمة SPARK الهولندية".

واضاف ان " Beatrice قدمت عرضا عاما للبرامج والمشاريع التي تعمل منظمتها على تنفيذها في العراق بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وبالتنسيق مع السلطات العراقية المختصة التي تهدف الى مساعدة المجتمعات ما بعد الصراع وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، حيث افتتحت المنظمة حديثاً مكتبا لها في مدينة الموصل، ومن المؤمل ان يتم فتح مكاتب أخرى في بغداد والبصرة".

من جانبه، اعرب السفير عن استعداد السفارة للتواصل مع الجهات الحكومية المختصة في العراق لتسهيل مهام المنظمة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تعدها لغرض الإسراع في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة في العراق لاسيما في المجالات الإنسانية ودعم النازحين.

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