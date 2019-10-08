علاوي يدعو البرلمان لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/10/08 | 12:32

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس "المنبر العراقي" إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، البرلمان إلى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، عاداً إياه "غير متناسب" مع المطالب الجماهيرية.

بغداد اليوم- بغداد

قال السفير البريطاني في العراق، جون ويلكس، الثلاثاء (08 تشرين الأول 2019)، إنه لا حاجة لنظريات المؤامرة بشأن التظاهرات التي حدث في بغداد والمحافظات الأخرى، مبينا أن مطالب المتظاهرين مشروعة.

وذكر ويلكس في تغريدة عبر منصته بـ&q

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، احمد رحيم بشارة، الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019) بدء مفوضية الانتخابات باستلام قوائم مرشحي الاحزاب والتحالفات الانتخابية والقوائم المفردة (المرشحين المستقلين) المجازة من قبل دائرة

بغداد اليوم- الديوانية

تعهد مجلس محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بمحاسبة أي قائد أمني في المحافظة يثبت إصداره أوامر بفتح النار على المشاركين في التظاهرات الأخيرة، فيما أشار إلى انتظاره نتائج التحقيق في هذا الشأن.

وقال رئيس اللجنة الأمنية

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