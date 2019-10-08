مديرية الاحوال المدنية تؤكد انها مستمرة بعملها وبوتيرة عالية

2019/10/08 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، اليوم الثلاثاء، ان جميع دوائرها في بغداد والمحافظات مستمرة بعملها وبوتيرة عالية.

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