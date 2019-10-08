2019/10/08 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف عملاق النفط السعودية "أرامكو" درجة واحدة إلى "A"، بعد أيام من خفض تصنيفها للمملكة، وأبقت على نظرتها المستقبلية مستقرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هجوم منشأتي النفط.. وكالة فيتش تخفض تصنيف أرامكو) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هجوم منشأتي النفط.. وكالة فيتش تخفض تصنيف أرامكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).