وزارة الدفاع تدعو جميع المفسوخة عقودهم للمباشرة بالالتحاق فوراً الى وحداتهم

2019/10/08 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الدفاع جميع المفسوخة عقودهم في الجيش العراقي من تاريخ العاشر من حزيران الفين واربعة صعوداً، للمباشرة بالالتحاق فوراً الى وحداتهم.

وبحسب بيان للوزارة، في حالة تعذر وجود وحداتهم السابقة بسبب هيكلتها يتم الالتحاق الى الوحدات الجديدة حسب الجدول الذي نشرته وزارة الدفاع، اما فيما يخص بقية صنوف الاسلحة فيكون الالتحاق الى مقرات القيادات الجوية والبحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي.

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