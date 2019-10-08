2019/10/08 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من تسلم الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخ البرغوث.وكان ميسي فاز بالجائزة التي تمنح لأفضل هداف في بطولات الدوري بأوروبا، بعد أن أحرز 36 هدفًا بالدوري الإسباني في الموسم الماضي.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه سيتم تسليم ميسي الحذاء الذهبي السادس يوم 16 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليكم موعد تسلم ميسي للحذاء الذهبي المركز الخبري الوطني.

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