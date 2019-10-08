ائتلاف المالكي: أبناء البعثيين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة

2019/10/08 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بالرغم من #القمع الذي تعرض له شُبّان العراق من #المحتجين على سياسة الحكومة “التجويعية” بحسبهم، ما تزال الاتهامات تُلاحق #المتظاهرين، الذين لم يهدأ حراكهم السلمي، مع […]

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