العراق يعين رئيسا جديدا للشركة العامة لتجارة الحبوب

2019/10/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أفاد مصدر حكومي ووثيقة يوم الثلاثاء بأن العراق، وهو من أكبر مستوردي القمح والأرز في الشرق الأوسط، عين رئيسا جديدا للشركة العامة لتجارة الحبوب.وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز بأنه تم تعيين حسنين مهدي علوان رئيسا للشركة خلفا لنعيم المكصوصي.ولم يتضح سبب التغيير الذي يأتي بعد أسبوع من الاضطرابات في ...

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