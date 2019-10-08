العراق يحافظ على موقعه العالمي ضمن احتياطيات الذهب

2019/10/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الثلاثاء، أن العراق حافظ على موقعه العالمي بأكبر احتياطيات للذهب وهي تمثل 7% من باقي عملاته.وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر تشرين الاول ، إن “العراق حافظ على مركزه الخامس عربيا التي جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا”، مبينا ان ...

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