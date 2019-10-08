إعادة فتح “المنطقة الخضراء” في بغداد بعد أسبوع من المظاهرات العنيفة بالعراق

2019/10/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : أعادت السلطات العراقية، الثلاثاء، فتح “المنطقة الخضراء” في وسط العاصمة بغداد “بعد استقرار الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وتأتي إعادة فتح المنطقة الخضراء بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين السلطات العراقية ومتظاهرين غاضبين من سياسات الحكومة، سقط خلالها أكثر من 100 قتيل وما ...

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