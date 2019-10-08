طهران تعرض مقترحا للسلام بمضيق هرمز

2019/10/08 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، أن طهران ستعرض قريبا على دول المنطقة مقترحا مكتوبا لمبادرة السلام في مضيق هرمز.

وكالن الرئيس الايراني حسن روحاني اكد أن طهران تتطلع إلى مشاركة جميع بلدان المنطقة في هذه المبادرة، دون أن يكشف عن تفاصيل.

وقال ، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي، إن أمن المنطقة لن يستتب “إلا بخروج القوات الأمريكية” منها، معتبرا أن تشكيل أي تحالف أمني فيها تحت قيادة قوات أجنبية يعد تدخلا في شؤون المنطقة.

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