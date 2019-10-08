علاوي: قانون انتخابات مجالس المحافظات لا يتناسب مع دعوات الاصلاح والمطالب الجماهيرية

2019/10/08 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، الى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل يراعي مصلحة الوطن والمواطن وليس مصالح الكتل الكبيرة .

وقال علاوي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قانون الانتخابات الاخير الذي اقره مجلس النواب سيكرس ذات الاوضاع الحالية في المحافظات، بل وسيزيدها سوءاً، وسيشكل عائقاً امام دعوات التغيير والاصلاح المنشود".

ووصف علاوي القانون بـ"المجحف"، لافتاً الى انه لا يتناسب مع دعوات الاصلاح والمطالب الجماهيرية الحالية، وان على البرلمان تدارك الموقف بالسرعة الممكنة".

وشدد على "ضرورة ان يعبر القانون عن طموحات الشارع العراقي وان يضمن عدالةً وتمثيلاً اوسع، وان يشكل دافعاً وحافزا لمشاركة جماهيرية اكبر".

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