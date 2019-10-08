ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة طوكيو للتنس

2019/10/08 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم ، بلقب بطولة طوكيو للتنس عقب فوزه على الاسترالي جون ميلمان بمجموعتين دون رد وبواقع ٦-٣ ، و ٦-٢.

واحتاج اللاعب الصربي إلى ساعة و10 دقائق لحصد لقبه رقم 76 في مسيرته ، ولم يخسر ديوكوفيتش أي مجموعة في طريقه للتتويج باللقب، وكانت أصعب مجموعة واجهها، هي تلك التي حسمها بنتيجة (7-5) أمام جو سويدا في الدور الثاني .

وحقق ديوكوفيتش، لقبه الرابع في الموسم الحالي بعد أن فاز بلقب بطولة مدريد للأساتذة بجانب بطولتي أستراليا المفتوحة و ويمبلدون ، كما أصبح ديوكوفيتش ثالث أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات هذا الموسم ب 46 مباراة، خلف متصدر القائمة الروسي دانيل ميدفيديف ب 54 انتصار و رافائيل نادال ب 48 انتصار.

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