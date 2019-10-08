2019/10/08 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، الثلاثاء (08 تشرين الأول 2019)، القبض على متهم بقتل أحد المتظاهرين في المحافظة، خلال التظاهرات التي شهدتها مؤخراً.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عملية الاعتقال جاءت بعد فتح تحقيق فوري بالحادث لجمع المعلومات ومتابعة عدد من مقاطع الفيديو ذات الصلة فضلاً عن الاستماع الى إفادات شهود العيان".

وأضاف البيان أن "كافة التحقيقات الأولية تشير الى تورط المعتقل بارتكاب الجريمة"، لافتا إلى أن "القيادة اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".‎

بغداد اليوم- بغداد

قالت مقررة البرلمان، النائبة خديجة علي، الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019)، إن جلسة مجلس النواب التي يعتزم عقدها اليوم، "استثنائية" لأنها ستصوت على قرارات رئيس المجلس محمد الحلبوسي، مشيرة إلى أن عقوبة المتجاوزين على المتظا

بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس "المنبر العراقي" إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، البرلمان إلى تعديل قانون الانتخابات المحلية، محذراً من أن القانون، بصيغته الحالية، "سيزيد" أوضاع المحافظات "سوءاً، ويشكل عائقاً أمام

بغداد اليوم- بغداد

قال السفير البريطاني في العراق، جون ويلكس، الثلاثاء (08 تشرين الأول 2019)، إنه لا حاجة لنظريات المؤامرة بشأن التظاهرات التي حدث في بغداد والمحافظات الأخرى، مبينا أن مطالب المتظاهرين مشروعة.

وذكر ويلكس في تغريدة عبر منصته بـ&q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة بابل تعلن القبض على متهم بقتل متظاهر في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة بابل تعلن القبض على متهم بقتل متظاهر في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).