2019/10/08 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة،اليوم الثلاثاء، عن ضبط صكوك وكشوفات حاسبة ومحاضر احتساب قيمة حبوب مسوقة في دار رئيس لجنة توزيع الصكوك في سايلو الرياض في كركوك.وأشارت الدائرة، في بيان تلقته “خطوة برس”، في حديثها عن عملية الضبط، إلى أن “فريق عمل من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة الذي انتقل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: ضبط صكوك لحبوب مسوقة في دار موظف سايلو بكركوك وكالة خطوة برس.

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