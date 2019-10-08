اقليم كوردستان يعلن رسميا استبدال الوان سيارات الاجرة في محافظاته

2019/10/08 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن استبدال الوان سيارات الاجرة وذلك ضمن اطار مشروع لتنظيم هذا القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة اوميد محمد في مؤتمر مشترك عقده مع وزير النقل انو جوهر اليوم في اربيل ، ان هذا المشروع يندرج ضمن سياسة الوزارة للمشاريع التي ترتقي باقليم كوردستان للبلدان المحتضرة.

واضاف ان هذا القرار تم اتخاذه بعد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات المعنية حيث توصلنا الى قناعة بان يدخل المشروع حيز التنفيذ في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية.

واردف المتحدث قائلا ان الالوان لسيارات الاجرة تم تحديدها كالاتي: سيارات الاجرة داخل مدينة اربيل سيكون لونها احمر، وداخل مدينة السليمانية سيكون لونها ازرق، وداخل مدينة دهوك سيكون لونها اسود، والسيارات بين تلك المدن ستكون قهوائية اللون.

وتابع بالقول ان كل لون سيختص بمحافظته ولا يمكن لسيارات الاجرة الخاصة بمدينة العمل في مدينة اخرى فعلى سبيل المثال تكسي اربيل لا يستطيع العمل في السليمانية والعكس صحيح وهكذا دهوك، مؤكدا ان عمل سيارات الاجرة سيكون اكثر تنظيما و وضوحا بهذا القرار.

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