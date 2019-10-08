القبض على عصابة للتهريب ثقبت الانبوب الرئيس الناقل لنفط اقليم كوردستان

2019/10/08 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ القت قوات الامن الاسايش يوم الثلاثاء القبض على عصابة لتهريب النفط في محافظة دهوك بالجرم المشهود.

وقال مصدر في الاسايش اليوم ان القوات الامنية القت القبض على عصابة مؤلفة من خمسة افراد على الطريق العام سيميل – زاخو يستقلون صهريجا للنفط الخام كانوا يحاولون تهريبه الى تركيا.

واضاف المصدر ان هذه العصابة كانت قد ثقبت الانبوب الرئيس الناقل لنفط كوردستان.

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