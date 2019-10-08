القبض على عصابة لسرقة النفط في دهوك

2019/10/08 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعتقلت القوات الامنية أفراد عصابة تقوم بسرقة وتهريب النفط في محافظة دهوك.

وذكر مصدر أمني إن "القوات الأمنية اعتقلت عصابة مكونة من 5 أشخاص كانوا يقومون بسرقة النفط من الانبوب الرئيسي الناقل لنفط اقليم كردستان".وأشار الى ان "الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات مع أفراد العصابة".انتهى

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