العدل توضح حقيقة نقل ملكية الاف العقارات دون علم اصحابها

2019/10/08 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت وزارة العدل الخبر الذي نشرته صحيفة "الدستور" على صفحتها الاولى اليوم الثلاثاء، والمتضمن نقل ملكية الاف العقارات دون علم اصحابها في بغداد .

واضافت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "جميع عقارات المواطنين في مدينة بغداد و المحافظات الاخرى محفوظة بالسجلات العقارية في دائرة التسجيل العقاري العامة ولا يمكن التلاعب بسندات العقارات وذلك لوجود نسخ مورشفة ومحفوظة بشكل دقيق" .



واكدت الوزارة اننا "في الوقت الذي ندعو فيه وسائل الاعلام الى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الخبر وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي فاننا في الوقت نفسه ندعو الجهات الرقابية والقضائية الى محاسبة الاعلام المضلل للحقائق" .



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