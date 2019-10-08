تركيا.. جثامين تبحث عن قبور بسبب سد إيليسو!

2019/10/08 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من "Best of ريبورتاج" تقارير مراسلي فرانس 24 من تركيا حول سد إيليسو جنوب شرق البلاد والذي ملأ أخيرا بعد سنوات من الخلاف بين السلطات والسكان.



وتقرير من العراق حول العشوائيات.



ومغامر بريطاني يسعى لتأكيد أسبقية الفينيقيين في اكتشاف القارة الأفريقية.



وأخيرا، تقرير من غزة حول معالجة مياه الصرف الصحي.

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