صعود سعر يرميل النفط بفعل تظاهرات بغداد ومدن الجنوب

2019/10/08 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ زادت المخاوف بشأن الإمدادات بفعل اضطرابات لدى منتجي الخام العراق والإكوادور، مع تنحية مخاوف الطلب جانباً، بينما يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه محادثات التجارة الأميركية الصينية هذا الأسبوع.وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 44 سنتاً، أو 0.8 بالمائة، إلى 58.79 دولار للبرميل، فيما […]

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