2019/10/08 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو برلمان اقليم كردستان ادريس شعبان إلغاء زيارة وفد كردي كان من المقرر لها ان تتم اليوم الثلاثاء إلى بغداد، اضافة الى تأجيل زيارة ثلاث لجان من مجلس النواب الى اقليم كردستان.

وقال شعبان في تصريح إن زيارة وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة وزير الاقليم خالد شواني تم إلغاؤها بسبب الأحداث والتظاهرات الأخيرة التي شهدتها بغداد.

وأضاف، أن الزيارة التي كان من المقرر لها أن تستكمل نقاشات ملفات النفط والموازنة، ستؤجل لإشعار آخر بسبب انشغال الحكومة والبرلمان بالتظاهرات ونتائجها.

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