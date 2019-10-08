السفير البريطاني جون ويلكس في تغريدة له على تويتر : “لا حاجة لنظريات المؤامرة … المطالب تنتظر منذ زمن طويل

2019/10/08 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قال السفير البريطاني جون ويلكس في تغريدة له على موقع تويتر : انه “لا حاجة لنظريات المؤامرة، أن المطالب الأساسية للمتظاهرين باتت تنتظر منذ زمن طويل كما انها مطالب مشروعة.على العراق أن يحمي العراقيين من خلال قوات الأمن الوطني”.لا حاجة لنظريات المؤامرة، أن المطالب الأساسية للمتظاهرين باتت تنتظر منذ زمن […]

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