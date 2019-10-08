عمليات بغداد تعيد فتح طرق وجسر حيوي وسط العاصمة

2019/10/08 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعادت قيادة عمليات بغداد يوم الثلاثاء اعادة فتح طرق رئيسة، وحيوية في العاصمة بعد ان قطعتها الاجهزة الامنية خلال الايام الماضية على خلفية الاحتجاجات الدامية.

وقالت القيادة في بيان اليوم انها باشرت بفتح الطرق الاتية بشكل تام من تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران، وفتح طريق شارع النضال من تقاطع ساحة الطيران باتجاه مجمع الوزارات وساحة الأندلس، وفتح جسر السنك ذهابا وإيابا.

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