علاوي :قانون انتخابات مجالس المحافظات “مجحف”

2019/10/08 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الثلاثاء، الى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل يراعي مصلحة الوطن والمواطن وليس مصالح الكتل الكبيرة.

وقال علاوي في بيان ، ان” قانون الانتخابات الاخير الذي اقره مجلس النواب سيكرس ذات الاوضاع الحالية في المحافظات، بل وسيزيدها سوءاً، وسيشكل عائقاً امام دعوات التغيير والاصلاح المنشود.

ووصف علاوي القانون بـ “المجحف”، لافتاً الى انه لا يتناسب مع دعوات الاصلاح والمطالب الجماهيرية الحالية، وان على البرلمان تدارك الموقف بالسرعة الممكنة.

وشدد علاوي على ضرورة ان يعبر القانون عن طموحات الشارع العراقي وان يضمن عدالةً وتمثيلاً اوسع، وان يشكل دافعاً وحافزا لمشاركة جماهيرية اكبر.

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