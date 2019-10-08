كوردستان تقرر استبدال الوان سيارات الأجرة وتحدد لوحة امنية

2019/10/08 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان الثلاثاء عن استبدال الوان سيارات الاجرة وذلك ضمن اطار مشروع لتنظيم هذا القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة اوميد محمد في مؤتمر مشترك عقده مع وزير النقل انو جوهر اليوم في اربيل ، ان هذا المشروع يندرج ضمن سياسة الوزارة للمشاريع التي ترتقي بإقليم كوردستان للبلدان المحتضرة.

وأضاف أن "القرار تم اتخاذه بعد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات المعنية حيث توصلنا الى قناعة بان يدخل المشروع حيز التنفيذ في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية".

وأشار محمد الى أن "سيارات الاجرة داخل مدينة اربيل سيكون لونها احمر، فيما سيكون لون السيارات داخل مدينة السليمانية ازرق، وداخل مدينة دهوك سيكون لونها اسود، والسيارات التي تعمل بين المدن ستكون قهوائية اللون".

وتابع "كل لون سيختص بمحافظته ولا يمكن لسيارات الاجرة الخاصة بمدينة العمل في مدينة اخرى فعلى سبيل المثال تكسي اربيل لا يستطيع العمل في السليمانية والعكس صحيح وهكذا دهوك، مؤكدا ان عمل سيارات الاجرة سيكون اكثر تنظيما ووضوحا بهذا القرار".

ولفت الى انه ستكون لوحة داخل السيارة تحتوي على اسم ورقم وعنوان السائق ويستطيع اي راكب تسجيلها، مؤكداً انه كل من لديه سابقة جنائية لن يعمل في مجال سيارات الأجرة وفق استمارة معدة مسبقا يتم تحديثها سنويا.





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